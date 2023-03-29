Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İnanç
ABONE OL

Paranın geçerli olmadığı bakkal, ihtiyacı olan poşetini doldurup gönderiyor

Sivas’ta bir caminin müştemilatına kurulan hayır bakkalında ihtiyaç sahibi ailelere 3 yıldır ücretsiz olarak erzak dağıtıyor.

Paranın geçerli olmadığı bakkal, ihtiyacı olan poşetini doldurup gönderiyor
AA

Sivas kent merkezi Selçuklu mahallesinde bulunan Akşemsettin caminin müştemilatına kurulan hayır bakkalı ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, tarafından pandemi döneminde ortaya atılan fikir sonucunda hayır bakkalına çevrilen müştemilatta, ücretsiz olarak 3 yıldır aralıksız hizmet veriliyor. Hayırseverler tarafından yapılan yardımlar ile ayakta duran hayır bakkalında alınan her bir erzak titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Temel mutfak erzaklarının tamamını alabilen ihtiyaç sahipleri, ayda bir sefer bu haktan yararlanabiliyor.

"BULURSAK DAĞITIRIZ, BULAMAZSAK SABREDERİZ"

Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, büyüklerinin sözlerinden yola çıkarak yardım geldiği sürece dağıtacaklarını söyleyerek, “Pandemide iş yerleri kapandığı için böyle bir yer düşündüm. Burası gördüğünüz gibi çok özenle yapılmış bir yer değil. Caminin müştemilatını daha önceden kazma kürek koyduğumuz bir yerdi. Burada büyüklerimizin söylediği gibi ‘bulursak dağıtırız, bulamazsak sabrederiz’ şeklinde yardım yapılıyor. Kazana girecek ne varsa bütün malzemeler var. Un, şeker, makarna, çay ve benzeri ürünleri birleşirdik, git gide daha da fazla oldu. Yurt dışından ve şehrimizde ki saygı değer esnaflarımızda yardımlarda bulunuyor. Biz de elimizden geldiği kadar dağıtıyoruz. Mesela dün 110 kişiye gıda verdik." dedi.

“RABBİM ÖMÜR VERDİKÇE BU HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Uçtu, hayırların devam ettiği ve ömrünün yettiğince bu hayrı devam ettirmek istediğini belirterek, “Ramazan ayının bereketiyle birlikte rabbim verenlerden razı olsun. Gönderdiklerini yağmur gibi günde yaklaşık 100 kişiye veriyoruz. Onlar verirlerse biz de onların hizmetkarıyız. Dualar onlara hizmet bizlere. Gelenlere ayda bir sefer veriyoruz. Yüzde 70 yabancılardan oluşuyor. Türk milleti misafir perverdir o yüzden onları geri çevirmiyoruz. Buraya gelen Hristiyanlarda var. Biz kimseyi ayırt etmeyiz çünkü kültürümüzde ve inancımızda bu vardır. Bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Verenlere Allah daha çok versin, ibadetlerini kabul etsin. Biz de bu işi rabbim ömür verdikçe hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZDE PARA GEÇMİYOR"

Hayır bakkalında dağıtımlara yardımcı olan Birsen Özen, ihtiyaç sahiplerinin her ürünü ücretsiz aldığını söyleyerek, “Burada hocamız bize vesile oldu. İhtiyaç sahipleri buraya geliyorlar. Hayır sahipleri yardım yaptıkları zaman erzakları poşete koyup veriyoruz. Olduğu zaman ne varsa paylaşıyoruz olmadığı zamanda maalesef yapacak bir şey yok. Bir erzak kolisinde ne olursa ihtiyaç sahipleri alıp gidebiliyor. O yüzden bizde para geçmiyor. Biz de hocama yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berber ve Kuaför Çalışma Saatleri 2023: Kuaförler ve Berberler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
GÜNDEM Berber ve kuaför çalışma saatleri
Borsa İstanbul Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Borsa Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM Borsa İstanbul çalışma (mesai) saatleri
Eczane Çalışma Saatleri 2023: Eczaneler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Pazar Günü Açık Mı?
GÜNDEM Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Emaar Square AVM Çalışma Saatleri 2023: Emaar Square AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM Emaar Square AVM çalışma saatleri
Cevahir AVM Çalışma Saatleri 2023: Cevahir AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM Cevahir AVM çalışma saatleri
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Lise öğrencisi Kader öldü!
GÜNDEM Hafif ticari araç tramvay yoluna girdi! Kader öldü!
Tek elini zor kullansa da ramazan davulculuğundan vazgeçmiyor
GÜNDEM Tek elini zor kullansa da ramazan davulculuğundan ...
Son dakika: Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması: Zorunlu hale geldi
GÜNDEM Ağıralioğlu: Yük haline geldim
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntü! Deprem yolu ikiye ayırdı, ulaşım merdivenle sağlanıyor
GÜNDEM 7.6'nın şoke eden görüntüsü! 1.5 metre çöken yol ...
SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü vahşice katletmişti! Cezası belli oldu!
GÜNDEM Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü vahşice ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.