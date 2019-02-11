Burdur merkez Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide, önceki gün saat 18.00 sıralarında, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu parçalanarak, torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Cansız beden, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin, 9 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi.

EŞİ İLE KAYINBİRADERİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır mülteci olarak Burdur'da olduğu belirtilen, 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin eşi Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alındı.

ÇİFTİN İKİ KIZI KORUMAYA ALINDI

Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi, serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi ise 'kasten öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sayed Aghel Razavi'nin, ifadesinde; eşiyle sürekli tartıştığını, yaş farkı yüzünden Masoudeh Hashemi'nin kendisine sürekli "Yaşlısın, bana bakamıyorsun" dediğini öne sürdüğü belirtildi. Sayed Aghel Razavi, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Öte yandan çiftin biri 5, diğeri 8 yaşında olan 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.