Havaların ısınmasıyla bizim evin parfe sezonu açılmış bulunuyor. Bu pratik ve bir o kadar lezzetli tarifi sizinle paylaşmak istedim. Malzeme evde olunca, gerçekten 5 dakikada hazırlanıyor.

Parfe İçin Gereken Malzemeler:

1 poşet sade şanti

7 adet muz aromalı gofret

2 adet küçük muz

3-4 yemek kaşığı damla çikolata

Parfe Yapılışı:

Bir poşet krem şantiyi, 200 ml süt ile çırpalım.

Kabın içerisine dökelim.

Gofretleri istediğimiz büyüklükte, elimizle kıralım.

İçerisine iki tane muzu küçük doğrayalım.

Daha sonra damla çikolata ve arzuya göre isterseniz fındık veya ceviz ekleyip karıştırabilirsiniz.

Streç film yaydığımız kabın içerisine, karışımı dökelim.

Dondurucuda bekletelim.

Çıkardıktan sonra üzerine isterseniz meyveli sos isterseniz çikolata sos dökebilirsiniz. Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Gofret kullanmak istemeyenler, 7-8 adet halley veya bir paket pötibör veya farklı bisküviler kullanabilir.