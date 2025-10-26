Parıldayan bir cilde giden yol mutfağınızdan geçiyor! Cilt sağlığını destekleyen 5 gıda!

4. CEVİZ: GÜZELLİK MİNERALİ ÇİNKO KAYNAĞI

Ceviz, hem E vitamini hem çinko açısından zengin bir atıştırmalık. Çinko, cilt dokusunun onarımı ve yenilenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca cevizdeki bitkisel omega-3 yağları, cildin daha pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur. Gün içinde bir avuç ceviz tüketmek, hem enerjinizi hem cilt sağlığınızı destekler.