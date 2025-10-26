Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Parıldayan bir cilde giden yol mutfağınızdan geçiyor! Cilt sağlığını destekleyen 5 gıda!

        Parıldayan bir cilde giden yol mutfağınızdan geçiyor! Cilt sağlığını destekleyen 5 gıda!

        Pürüzsüz, nemli ve parlak bir cilt için onlarca bakım ürünü denemiş olabilirsiniz ama asıl sihirli formül belki de mutfağınızda gizli. Çünkü cilt sağlığı, vücudun iç dengesinden başlar. Doğru besinlerle desteklenen bir diyet, cildinize ışıltı kazandırmanın en kalıcı yoludur. İşte cilt dostu 5 mucizevi gıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güzelliğin sırrı sadece kozmetik raflarında değil, tabakta da saklı! Uzmanlara göre, bazı besinler ciltte doğal bir parlaklık yaratıyor ve yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Günlük beslenmenize küçük dokunuşlar ekleyerek ışıltılı bir cilde kavuşmanız mümkün. İşte cilt sağlığını destekleyen 5 süper gıda…

        2

        5. SU VE YEŞİL ÇAY: İÇTEN GELEN IŞILTI

        Cilt sağlığını korumanın en temel adımı, yeterli su içmektir. Su, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olurken hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır. Yeşil çay ise içerdiği kateşinler sayesinde hem iltihaplanmayı azaltır hem de ciltteki yağ dengesini korur. Günde 2-3 fincan yeşil çay, cildinizin daha temiz ve parlak görünmesine destek olur.

        3

        4. CEVİZ: GÜZELLİK MİNERALİ ÇİNKO KAYNAĞI

        Ceviz, hem E vitamini hem çinko açısından zengin bir atıştırmalık. Çinko, cilt dokusunun onarımı ve yenilenmesinde büyük rol oynar. Ayrıca cevizdeki bitkisel omega-3 yağları, cildin daha pürüzsüz görünmesine katkıda bulunur. Gün içinde bir avuç ceviz tüketmek, hem enerjinizi hem cilt sağlığınızı destekler.

        4

        3. YABAN MERSİNİ: ANTiOKSİDAN PATLAMASI

        Mavi-mor renkli bu küçük meyveler, cilt yaşlanmasına neden olan serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içeriyor. Yaban mersini, aynı zamanda cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olurken, göz altı morluklarını da hafifletiyor. Günlük bir avuç yaban mersini, cildin canlılığını korumak için harika bir ara öğün alternatifi.

        5

        2. SOMON: OMEGA-3’ÜN PARLADIĞI NOKTA

        Yağlı balıklar, özellikle de somon, cilt dostu besinlerin başında geliyor. Omega-3 yağ asitleri, ciltteki iltihaplanmayı azaltarak sivilce ve kızarıklıkların önüne geçiyor. Ayrıca cilt bariyerini güçlendirerek kuruluğu engelliyor. Haftada iki kez somon tüketmek, sadece cildiniz değil kalp sağlığınız için de oldukça faydalı.

        6

        1. AVOKADO: DOĞAL NEM DEPOSU

        Cilt bakımında son yılların favorisi olan avokado, yüksek miktarda E vitamini ve sağlıklı yağ asitleriyle öne çıkıyor. Bu yağlar, cildin elastikiyetini artırırken nem kaybını önlüyor. Ayrıca içeriğindeki C vitamini, kolajen üretimini destekleyerek cildin daha sıkı ve canlı görünmesini sağlıyor. Salatalara ekleyebilir, smoothie’lere katabilir ya da kahvaltılarda ezilmiş şekilde tüketebilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?