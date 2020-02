Eski erkek arkadaşı Rick Salomon, seks kasetlerini Paris'te 1 Gece başlığı altında VHS video ve DVD olarak yayınlamıştı.



2005'te, film en çok satan ve en çok kiralanan seks videosu dahil olmak üzere üç AVN Ödülü aldı. Paris Hilton, Salomon'a dava açtı ve daha sonra 400.000 dolar tazminat ve satış gelirlerinde pay aldı. Beşinci sezondan sonra (Goes to Camp) The Simple Life durdu.