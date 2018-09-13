Paris S.G. - St Etienne sahaya çıkıyor

Paris S.G. ve St Etienne, 14 Eylül 2018 Cuma günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Paris S.G. 12 puanla 1. sırada, St Etienne 6 puanla 9. sırada bulunuyor. Paris S.G. son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. St Etienne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 103. İddaa'da Paris S.G. kazanır 1.05, berabere biter 6.25, St Etienne kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Paris S.G. önceki hafta Nantes mücadelesinde 4-1 kazandı.

St Etienne, Lille karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Paris S.G., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Paris S.G., kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

St Etienne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Etienne, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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