Stade de France'i Türkler doldurdu!

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçında Türkiye bu akşam TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak.

Maç öncesi taraftarlar milli maç coşkusunun stat çevresinde yaşadı.

Dev Türk bayrakları ile stada giden taraftarlar, millilere destek için tezahüratlarda bulundu.

STADIN ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE BAYRAĞI!

UEFA'nın yayıncı kuruluşa yaptıkları toplantıda aktardıklarına göre 83 bin biletin 40 binden fazlasını, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler satın almış. Ancak stadyumdaki taraftarımızın sayısının bu rakamdan daha fazla olduğu, stadın üçte ikisine yakınının Türkiye bayraklı olduğu belirtiliyor.