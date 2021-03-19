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Paris'te üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor

Fransa'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan İngiliz varyantının vakaların 4'te 3'ünü oluşturması salgının giderek kötüleşmesine neden oldu.

Paris'te üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın yaşandığı Fransa'da, Kovid-19'un İngiltere kaynaklı mutasyonlu türünün vaka sayılarına olumsuz etkisinin ardından başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin 16 bölgesinde yarından itibaren 1 aylığına yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidildi.

Fransa'da, İngiltere kaynaklı varyanta bağlı vakaların tespit edilmesinin ardından salgının durumu giderek kötüleşti. Şubat ortasında günde ortalama 18 bine gerileyen yeni vaka sayısı, son günlerde 38 binlere kadar çıktı.

Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamada, "üçüncü dalganın içinde olduklarını" belirterek, "Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu Kovid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor. Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının durumunun endişe verici olduğunu kaydeden Castex, mevcut tedbirlerin salgını durdurma konusunda yetersiz kaldığını ve bu nedenle ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELİYOR

Fransızlar Mart 2020'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kovid-19'a karşı bir kez daha ek önlemlere uymak zorunda kalacak.

Castex'in açıkladığı ek tedbirlere göre, Paris başta olmak üzere ülkenin 16 bölgesinde 3'üncü kez yarından itibaren 1 aylığına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu bölgeler, Paris, Aisne, Alpes Maritimes, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise olarak sıralanıyor.

Buralarda sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazalar hizmet verecek, kitabevleri ve plak mağazaları hariç diğerleri kapatılacak.

İnsanlar evin 10 kilometre çevresinde süre kısıtlaması olmadan dolaşabilecek. Ancak Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor.

Ülkede bölgeler arası seyahatler zorunlu haller dışında yasaklanırken, insanların haftanın en az 4 günü evden çalışması teşvik ediliyor.

Bu bölgelerde kısıtlamalara rağmen okullar açık kalmaya devam edecek. Liselerde ise öğrencilerin yarısı fiziki olarak derslere katılabilecek, diğerleri uzaktan eğitime tabi tutulacak.

AYLIK 1,2 MİLYAR EUROLUK EK MALİYET

Kasım 2020'den bu yana ülkede genelinde uygulanan tedbirler nedeniyle restoranlar, kafeler, sinemalar, tiyatro ile spor salonları, müzeler ve yüzme havuzları kapalı tutuluyor. Bu işletmelerin sahipleri bir süredir ekonomik olarak zor durumda olduklarını belirterek, buraların açılması konusunda çağrılar yapıyor. Ancak şu an için buraların tekrar hizmet vermesine yönelik bir adım atılmadı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada, söz konusu 16 bölgede uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenecek sektörlere sağlanacak desteğin ülkeye aylık 1,2 milyar avro ek maliyet getireceğini açıkladı.

Öte yandan, Fransız hükümeti, salgına karşı ek tedbir alma konusunda gecikmekle eleştiriliyor. Ülkede bir süredir doktorlar, uzmanlar ve muhalefet partileri, özellikle Kovid-19'un İngiltere kaynaklı mutasyonlu türüne bağlı vakaların hızla artması nedeniyle hükümetin ivedi şekilde ve gecikmeden tedbir almasını istedi.

5,7 MİLYON KİŞİYE AŞI VURULDU

Fransa'da aşı çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Olivier Veran yaşlı insanlarda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve virüse yakalananların sayısının önemli ölçüde düştüğünü, bunun aşılama çalışmalarının olumlu etkisinden kaynaklandığını belirtti. Ancak günlük Kovid-19 vaka sayısının son günlerde 38 binlere çıktığı görüldü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, bugüne kadar 5 milyon 748 bin 698 kişiye aşı yapıldı, bunlardan 2 milyon 393 bin 568'ine ikinci doz aşı vuruldu.

Hükümet, mayıs ortasına kadar 20 milyon ve haziran ortasına kadar 30 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.

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