Sürücüler isyan etti

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Park halindeki halk otobüslerine giren hırsızlar, sürücüleri isyan ettirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki özel halk otobüslerine dadanan hırsızlar, gündüz vakti sürücülerin gün içinde kazandığı toplam 500 TL çaldı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarına, sürücüler tepki gösterdi.

10.09.2018 - 11:03 | Güncelleme: İHA

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan halk otobüslerinin park alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gebze-İzmit hattında çalışan özel halk otobüsleri, mola vermek için araçlarını Gebze’de bulunan alana park etti. İHA'nın haberine göre, sürücülerinin araçlarından ayrılmasını fırsat bulan kimliği belirsiz şahıslar, araçlara kapılarını açarak ya da açık pencerelerden girdi. Toplam 6 araçtan sürücülerin gün içinde kazandığı toplam 500 TL para çalan şahılar kayıplara karıştı.

SÜRÜCÜLER İSYAN ETTİ

Verdikleri molanın ardından araçlarına dönen sürücüler, araç içerisinde bulunan paralarının çalındığını fark ederek, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Olaya tepki gösteren sürücüler, daha önce de aynı hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyerek, bir an önce hırsızların yakalanmasını istediklerini söylediler.

“ADAY YILAN GİBİ GİRİP ÇIKIYOR”

Hırsızların çok rahat bir şekilde araçlarına girmelerine tepki gösteren sürücü Osman Nakaş, “Araçta bozuk paralarımız var. Yolcularımıza para üstü verebilmek için buraya bozuk para bırakıyoruz. Hırsızlar çok rahatlıkla girip bunları çalabiliyor. Sabah 5’ten akşam saat 23.00’a çalıştığımız halde çocuklarımızın rızkını gelip böyle kolaylıkla alabiliyorlar. Bu işlerin bitmesini istiyoruz. Pencereden girmek çok kolay değil. Adam yılan gibi girip çıkıyor” dedi.

SÜRÜNEREK ARACIN İÇERİSİNE GİREN HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI

Araçlarda bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda, aracın kapısını açarak içeriye giren şahıs, araçta bulunan bozuk paraları alarak cebine doldurdu. Daha sonra eğilerek bir süre etrafı gözetleyen şahıs, koşarak olay yerinden kaçtı. Farklı bir araca giren şahıslardan biri ise aracın kapısını açamayınca içeri girebilmek için yaklaşık 2 metre yükseklikteki pencereyi kullandı. Yaklaşık 50 santim yükseklikteki pencereden araca giren şahıs, sürünerek sürücü koltuğunun yanına geldi. Sürücünün kredi kartlarını ve bozuk paralarını çalan şahıs, tekrar sürünerek araca girdiği pencereden çıkarak, kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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