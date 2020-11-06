Yavaşlık ve titreme ile kendini gösteren Parkinson hastalığı ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Hareket bozuklukları, hareketi ince planda kontrol eden beyindeki merkezlerin hastalıklarına bağlı olarak oluşan ve yavaşlık ya da istemsiz hareketlerle kendini gösteren geniş bir grup hastalığı kapsar.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin hücrelerinin hasara uğraması sonucunda oluşan kronik bir hareket bozukluğudur. Parkinson’un görülme yaşı 40 ile 70 arasında değişse de genellikle 60 yaş sonrasında başlar. Parkinson hastalığının görülme sıklığı erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır.

PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle orta yaşta görülmeye başlanan Parkinson hastalığı; tremor (titreme),rijidite (kas sertliği),denge bozukluğu ve bradikinezi (hareketlerde yavaşlama) ile belirti verir. Titreme çoğunlukla bir parmakta, elde, bazen de bir ayakta ortaya çıkar. Başlangıçta aralıklı olup zamanla sürekli hal alır ve diğer uzva da geçer. Kas sertliği de daha çok kollarda, bacaklarda, boyunda ve bazen de sırttaki kas gruplarının aynı anda kasılarak harekete engel olmasıdır. Hareketlerde yavaşlama ise Parkinson hastalığının belki de sorun yaratan en temel belirtisidir. Parkinson olan kişiler genellikle kalabalık ortamlardan kaçar ve içe kapanır.

TEDAVİSİ NEDİR?

Parkinson, esansiyal tremor ve distoni hastalıklarında tedavi öncelikle ilaçlarla yapılır. Ancak, kullanılan çeşitli ilaçlardan yeterli yarar görülmediği takdirde cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Hareket bozukluğu olan kişide ilaç tedavisi oldukça etkili ve olumlu sonuçlar verir. Beyin cerrahisinin, hareket bozukluklarından şikayetçi olan kişilere yardımcı olabilecek girişim yöntemlerinin en önemlileri iğneyle yakma, pil takma ve gamma knife yöntemleridir. Kişinin şikayetlerine göre ameliyatla ulaşılması gereken beyindeki çekirdek belirlenir. Titremesi çok olan hastada talamus çekirdeğine işlem yapılması gerekirken yürümesi sıkıntılı, adalelerinde sertlik ve hareket kısıtlılığı olan kişide pallidum çekirdeğine işlem yapılması gerekir. Ancak o bölgelere hangi yöntemle işlem yapılacağına hastayla konuşarak karar verilir. Kişiye iğneyle yakma, pil takma ve gamma knife yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları anlatılır. Sonra birlikte verilir.