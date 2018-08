“SU, İNSAN SAĞLIĞINA YEŞİL ALANDAN BİLE DAHA İYİ GELİYOR”

Sadece yeşil alanları değil mavi alanları yani suyu da sık sık vurguluyorsunuz...

Evet. Bakın şehirlerin deniz kıyısında olmasından süs havuzlarına kadar... Mavinin yani suyun her hali insan sağlığına çok iyi geliyor. Hatta araştırmalarımıza göre yeşilden bile daha iyi geliyor.

Bilimsel açıklaması ne?

Evrim açısından konuşacak olursak, su hayatımızın hep çok önemli bir parçası oldu. Suda hayat var, pek çok toplum hayatını su ile idame ettiriyor, besinini oradan sağlıyor. Ve su her an değişiyor. Bir park ancak yılda birkaç kez değişir ancak suda her an gürültüsüz, kaossuz bir değişim var. Bu belki de huzur veriyor. O nedenle denize, göle bakan evler hep daha pahalıdır çünkü size kendinizi iyi hissettirir.

“İNGİLTERE'DEKİ PARKLAR YILDA 2.2 MİLYAR POUND KÂR GETİRİYOR”

Siz tam olarak bunları belirleyip ne yapıyorsunuz?

Bizim işimiz işte tüm bu faydaları, zararları hesaplamak. Çoğu zaman da ekonomik açıdan... Böylece hükümete bilgi veriyoruz, politikalarını belirlemelerinde yardımcı oluyoruz. Türkiye'deki sorunların benzerleri aslında emin olun İngiltere'de de var. Çılgınca bir endüstriyel kalkınma, yeşil ve mavi alanları sıkıştırma... Kalkınmacılar hükümete gidip “bakın şu yeşil alana şu fabrikayı inşa edersem size çok para kazandıracağım” diyor. Bu sözler siyasilere çok çekici geliyor. Fakat bizim işimiz “eğer yaparsanız uzun vadede maliyeti daha çok olacak” demek. Çünkü biz yeşil alanlara fabrika yapmanın sağlık üzerine etkisini, gelecek nesillerin hastanelerde geçireceği zamanı, ilaca verilecek parayı, yani sağlık sistemine getireceği yükü hesaplıyoruz. Sonuçta da “parklara daha değerli” diyoruz. Dönüp siyasetçilere de “bakın bir karar vermeniz gerek. Kısa vadeli kârı mı, uzun vadeli sağlık sonuçlarını mı seçiyorsunuz?” diyoruz. Mesela İngiltere genelindeki parklar sadece fiziksel aktiviteden yılda 2.2 milyar pound kâr getiriyor. Akıl sağlığına etkisini hesaba katamadık bile. Araştırmamıza göre, bu tür adımlardan en çok yoksul kesim faydalanıyor. Konunun sosyal eşitlik boyutu da var.

“ŞEHİR HAYATI ASTIMI TETİKLİYOR”

Şehir hayatı en çok hangi hastalıkları beraberinde getiriyor? Pek çok makale yayımlamışsınız mesela astım üzerine...

Evet temel nedenlerinden biri hava kirliliği, ayrıca bazı ağaç ve bitkilerin polenleri de tetikleyebiliyor. Biz de hangi bitki türlerinin astımı tetiklediğini araştırıyoruz ve şehirlerdeki yeşil alanlarda ve park dizaynlarında bu türlerin kullanılmaması konusunda hükümete raporlar hazırlıyoruz. Özellikle çocuklar için çok önemli.