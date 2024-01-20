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        Haberler Gündem Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

        Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

        Amasya´nın Merzifon ilçesinde, Bakiye Erol´un parmağında sıkışan altın yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 20:29
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        İmdadına itfaiye yetişti
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        Merzifon ilçesinde yaşayan Bakiye Erol´un taktığı altın yüzük, öğleden sonra parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan ancak başaramayan Erol, parmağı şişince Merzifon İtfaiye Müdürlüğüne gidip yardım istedi. Kadının parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından iple çıkarıldı.

        Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Bakiye Erol, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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        #merzifon
        #Bakiye Erol
        #haberler
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