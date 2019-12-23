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Kütahya Gediz’de yaşayan 60 yaşındaki Muzaffer Erkan, aniden el parmağında oluşan uyuşma ve sonrasında parmağını oynatamamasına yol açan kasılma sebebiyle hastaneye başvurdu.

Kalp krizi geçirdiğini düşünen Erkan, kardiyoloji tetkiklerinden olumsuz bir sonuç çıkmayınca üroloji testlerini de yaptırdı. Bu sırada çekilen ultrasonda pankreasında kitle tespit edilen Erkan, ameliyat olmak için başvurdu.

PARMAĞINDAKİ UYUŞMA SAYESİNDE KURTULDU

60 yaşındaki Muzaffer Erkan, elinin orta parmağında hissettiği uyuşmayı önemsemedi fakat gece uyandığında parmağını hissetmediğini fark etti. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek korkan Erkan, sabah en yakın sağlık merkezine giderek kardiyolojik kontrolden geçti. Tansiyonunun yüksek olduğu ve kalbinde hiçbir sıkıntı olmadığı söylenen Erkan, böbrekleri için de muayene olmak istedi. Şans eseri yapılan ultrason tetkikinde pankreasında kitle tespit edildi. Muzaffer Erkan kanser olduğunu düşünerek büyük bir paniğe kapıldı.

Pankreasındaki kitleyi öğrendikten sonra ameliyat olmayı kabul eden Erkan, başarılı geçen operasyonun ardından bir haftada hızla iyileşerek sağlığına kavuştu.

"KİTLEYİ DUYUNCA ÇOK KORKTUM"

Eşinin geçirdiği süreçle ilgili duygularını paylaşan Zekiye Erkan ise; “Eşimin pankreasındaki kitleyi duyunca çok korktum. Aile geçmişinde de kanser hikayesi olunca aklıma kötü şeyler geldi. Öğrendikten sonra hiç zaman kaybetmeden Antalya’ya geldik. Şimdi memleketimize eşimi sağlıklı bir şekilde götürmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.