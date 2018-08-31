Partick Thistle - Greenock Morton maçı ne zaman?

İskoçya Championship maçında Partick Thistle ile Greenock Morton, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Partick Thistle 7. sırada bulunuyor, Greenock Morton 7 puana sahip ve 2. sırada. Partick Thistle son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Greenock Morton, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Partick Thistle kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Greenock Morton kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Partick Thistle son hafta oynanan Ayr United maçında 0-2 yenildi.

Greenock Morton, Albion Rovers karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Partick Thistle, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Greenock Morton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Greenock Morton, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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