Partilerden peş peşe "asgari ücret" açıklaması: İki parti net rakam verdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete yılda tek zam yapılmasının yetersiz olacağına değindi.

İşte Taşıer'in açıklamasından öne çıkanlar:

17 bin 500 TL olabileceğinin konuşulduğunu aktaran Taşcıer, "Değil 17 bin 500 TL, 21 bin 500 TL olsa dahi, temmuz ayında ek bir artış yapılmayacağı da ifade edilmişken; TÜİK'in en pembe tablolarla, en Polyannacı bakışla yaptığı öngörülerle bile hesapladığınızda, yılın sonunda yine açlık sınırı altında kalacak bir ücret olacak.

Dolayısıyla bizim bir rakam söylememizin, bu iktidar devam ettiği sürece Recep Tayyip Erdoğan kaynaklı enflasyon düzeninde hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü önemli olan ücretin kaç lira olduğundan ziyade, o ücretin alım gücünün ne olduğudur. Sokakta insanlara mikrofon uzatıldığında duyduğumuz şu oluyor; 'Maaşım artmasın; ama markette de şu fiyatlar artık yükselmesin.' İşte anlatmak istediğimiz şeyin vatandaşçası budur"