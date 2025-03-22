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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Partizan: 65 - Anadolu Efes: 97 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Partizan: 65 - Anadolu Efes: 97 | MAÇ SONUCU

        THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Partizan'a konuk oldu. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 65-97 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:46
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        A. Efes'ten Partizan'a büyük fark!
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        Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 30. haftasında Sırp ekibi Partizan, temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırladı. Müsabaka 65-97 lacivert-beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından Anadolu Efes üst üse 4. galibiyetini aldı ve 16 galibiyete ulaştı. Üst üste 3. kez mağlup olan Partizan'ın ise 15 galibiyeti bulunuyor.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. çeyrek: Partizan 18-24 Anadolu Efes

        2. çeyrek: Partizan 33-54 Anadolu Efes

        3. çeyrek: Partizan 45-73 Anadolu Efes

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