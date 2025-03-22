Partizan: 65 - Anadolu Efes: 97 | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 30. haftasında Sırp ekibi Partizan, temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırladı. Müsabaka 65-97 lacivert-beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes üst üse 4. galibiyetini aldı ve 16 galibiyete ulaştı. Üst üste 3. kez mağlup olan Partizan'ın ise 15 galibiyeti bulunuyor.