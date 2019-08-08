Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan ile karşılaşıyor. Zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuçla dönmek isteyen temsilcimiz 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak rövanşta play-off'a kalmayı hedefliyor.

PARTİZAN - YENİ MALATYASPOR

STAT: Partizan

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT Spor

HAKEM: Sergei Ivanov

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Soumah, Sadiq

TEKNİK DİREKTÖR: Savo Milosevic

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Musa, Chaalali, Bifouma, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

PLAY-OFF'TAKİ RAKİP İÇİN İKİ ADAY

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı.

Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.

TARAFTARA 100 KİŞİLİK KONTENJAN

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynanacak müsabakada Yeni Malatyaspor taraftarlarına 100 kişilik yer ayrıldığı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yapılan görüşmeler sonucu 8 Ağustos Perşembe günü FK Partizan Belgrad ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçına katılmak isteyen taraftarlarımız için 100 kişilik yer ayrılmıştır. Gurbette yaşayan ve takımımızı desteklemek için gelmek isteyen taraftarlarımız yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Belgrad Crowne Plaza’dan bilet temin edebilirler” ifadelerine yer verildi.