Birinin sizin hakkınızda ne düşündüğünü anlamanın en iyi yolu vücut dilini iyi okuyabilmektir. Happn; jest, mimik ve duruşların aslında karşıya ne söylemek istediğinin listesini çıkardı. Sadece 4 aşamada vücut dili size ne anlatıyor?

BAKIŞMA SÜRESİ

Uzmanlara göre, biriyle konuşurken 3 ile 9 saniye arasında bir göz teması kuruyoruz. Eğer sizinle konuşurken 3 saniyeden daha uzun süre gözünüze bakmıyorsa bu iki şey anlamına gelebilir; ya sizinle ilgilenmiyordur ya da kendini rahat hissetmiyordur. Eğer size 9 saniyeden daha uzun süre bakıyorsa, odağının ve ilgisinin sizde olduğunu anlayabilirsiniz.

GÜVEN UNSURU

Konuşurken kalem tutmak, ellerini ovuşturmak, kıyafet ya da saçla oynamak, kişinin kendini güvende hissetmediğini gösterir. Böyle durumlarda insanlar ellerini bir güven nesnesi ile meşgul etmek isterler. Böyle durumlarda komik bir hikaye veya kendinizle ilgili samimi bir paylaşım, karşınızdaki kişiye kendini güvende ve size daha yakın hissettirecektir.

OMUZ AÇISI

Birisinin omuzları ve ayakları nereye dönükse, vücudu oraya gitmek istiyor demektir. Eğer vücudu size dönük ama ayakları dışarı bakıyorsa, bu bir yandan gitmek istediği anlamına gelebilir. Tuvalete doğru olsa bile... Eğer sizi omuzlarının arasındaki açıya yani tam karşısına almış ve ayak uçları da sizi gösteriyorsa, ilgisi tamamen sizde demektir.

NEFES VE DURUŞ

Eğer yavaş nefes alır ve verirseniz bu sizi sakinleştirir. Aynı şekilde stresli ve heyecanlı olduğumuz zamanlarda da hızlı nefes alır veririz. Eğer karşınızdaki kişinin omuzları ve göğsü hızlı inip kalkıyorsa, bu heyecanlı veya stres altında olduğunu gösterir. Aynı şekilde duruşu size nasıl hissettiğini anlatır; ne kadar elleri, kolları kapalı, bacakları birleşik ve gerginse, kendini o kadar dışarı kapalı hissediyor demektir. Bu durumlarda önce onun duruşunu aynalamak, ardından yavaşça kendi vücudunuzu açıp, rahat nefes almaya geçmek karşınızdakini de sizi taklit etmeye teşvik edecek ve rahatlatacaktır.