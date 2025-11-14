Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verir ve ne zaman borsada işlem görecek?

        Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verir?

        Pasifik Holding, 12-13-14 Kasım tarihlerinde 1,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşecek lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verdi? İşte Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklanacağı tarih...

        Giriş: 14.11.2025 - 20:22 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:24
        1

        Pasifik Holding talep toplama işlemleri 14 Kasım Cuma günü sona erdi. Belirtilen tarihe kadar talep oluşturan yatırımcılar, Pasifik Holding halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlenen Pasifik Holding, bireysele eşit olarak toplamda 4 milyar lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

        2

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ TARİHLERİ

        Pasifik Holding 12 - 13 - 14 Kasım tarihlerinde halka arz edildi.

        3

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Pasifik Holding halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı.

        4

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Pasifik Holding katılım endeksine uygun değil.

        5

        PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Pasifik Holding halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Pasifik Holding halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

        6

        PASİFİK HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Pasifik Holding halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        7
