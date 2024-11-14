Paşinyan'dan 'imaj' videosu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Banyodan havlu ile çıkan Ermeni lider sakallarını kestiğini takipçilerine izleterek göz kırpmayı ihmal etmedi
Giriş: 14.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:26
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, paylaştığı bir video ile sakalsız yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Paşinyan, videoda ilginç bir sunum yaparak havluyu yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız haliyle göründü.
Sosyal medyada imaj değişikliği yapanların sıklıkla kullandığı akıma uyan Paşinyan dikkatleri üzerine çekti.
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