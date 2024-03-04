Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Pasta tarifleri: Borcamda yapabileceğiniz en kolay, az malzemeli, basit pasta tarifleri

        Pasta tarifleri: Borcamda yapabileceğiniz en kolay, az malzemeli, basit pasta tarifleri

        Basit pasta tarifleri borcamda yapıldığında pratikliği ve lezzetiyle öne çıkan harika seçenekler sunar. Az malzemeli ve tarifler, herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği ve keyifle tüketebileceği tatlılar arasında yer alır. İşte borcamda yapabilecek pasta tarifleri kolay yöntemler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borcamda yapabileceğiniz pasta tarifleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evde pratik ve lezzetli bir tatlı hazırlamak isteyenler için borcamda yapılabilecek en basit pasta tariflerini keşfetmeye ne dersiniz? İhtiyacınız olan sınırlı malzemelerle, kısa sürede harika tatlar elde etmek mümkün. İşte size mutfakta keyifle vakit geçireceğiniz, herkesin beğenisini kazanacak birkaç öneri...

        Pasta tarifleri az malzemeli

        İşte kolayca hazırlayabileceğiniz pasta tarifleri az malzemeli:

        • Limonlu kek:

        Malzemeler:

        • 2 adet limon (rendelenmiş kabukları ve suyu)
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 2 adet büyük boy yumurta
        • 1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
        • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
        • 1/2 çay kaşığı tuz
        • Pudra şekeri veya limon glazürü (üzeri için)

        Yapılışı:

        REKLAM
        • Fırını 180 dereceye ısıtın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın veya yağlı kağıt serin.
        • Limonların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Rendelediğiniz limon kabuklarını ve suyunu bir kasede bir araya getirin.
        • Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Yumurta karışımının üzerine sıvı yağı, limonlu karışımı ve vanilya özütünü ekleyin. Karıştırın.
        • Un, kabartma tozu ve tuzu bir kasede eleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı diğer malzemelerle birleştirin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.
        • Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin veya kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.
        • Fırından çıkardıktan sonra pasta biraz soğuduktan sonra pudra şekeri veya limon glazürü ile süsleyerek servis yapın.
        • Muzlu kek:

        Malzemeler:

        • 3 adet olgun muz
        • 1 su bardağı un
        • 1/2 su bardağı kakao
        • 1/2 su bardağı toz şeker
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 2 adet büyük boy yumurta
        • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
        • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
        • 1/2 çay kaşığı tuz
        • Çikolata sosu veya bitter çikolata rendesi (üzeri için)

        Yapılışı:

        • Fırını 180 dereceye ısıtın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın veya yağlı kağıt serin.
        • Muzları bir kasede ezin veya püre haline getirin.
        • Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Yumurta karışımının üzerine sıvı yağı, vanilya özütünü ve muz püresini ekleyin. Karıştırın.
        • Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu bir kasede eleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı diğer malzemelerle birleştirin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.
        • Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin veya kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.
        • Fırından çıkardıktan sonra pasta biraz soğuduktan sonra çikolata sosu veya bitter çikolata rendesi ile süsleyerek servis yapın.
        • Portakallı kek:

        Malzemeler:

        REKLAM
        • 2 adet portakal (rendelenmiş kabukları ve suyu)
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1/2 su bardağı sıvı yağ
        • 2 adet büyük boy yumurta
        • 1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
        • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
        • 1/2 çay kaşığı tuz
        • Pudra şekeri veya portakal dilimleri (üzeri için)

        Yapılışı:

        • Fırını 180 dereceye ısıtın. Orta boy bir kek kalıbını yağlayın ve unlayın veya yağlı kağıt serin.
        • Portakalların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Rendelediğiniz portakal kabuklarını ve suyunu bir kasede bir araya getirin.
        • Başka bir kapta yumurtaları ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Yumurta karışımının üzerine sıvı yağı, portakal suyunu ve vanilya özütünü ekleyin. Karıştırın.
        • Un, kabartma tozu ve tuzu bir kasede eleyerek karıştırın. Ardından bu karışımı diğer malzemelerle birleştirin ve homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın.
        • Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin veya kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.
        • Fırından çıkardıktan sonra pasta biraz soğuduktan sonra pudra şekeri veya portakal dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

        Çikolatalı pasta tarifleri

        REKLAM

        Pasta tarifleri çikolatalı olduğunda ekstra rağbet görmektedir. İşte bu tariflerden birkaçı:

        • Çikolatalı ıslak kek:

        Malzemeler:

        • 200g bitter çikolata (doğranmış)
        • 1 su bardağı tereyağı
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 4 adet büyük boy yumurta
        • 1 su bardağı un
        • 1/4 su bardağı kakao
        • 1/2 çay kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı vanilya özütü
        • Yağlamak için: tereyağı veya margarin
        • Unlamak için: kakao veya un

        Yapılışı:

        • Fırını 180 dereceye ısıtın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın veya kakao serpin.
        • Bir tencerede tereyağını ve doğranmış bitter çikolatayı kısık ateşte eritin. Eridikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
        • Büyük bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Vanilya özütünü ekleyin ve çırpma işlemine devam edin.
        • Eriyen çikolata karışımını yumurta karışımına yavaşça ekleyin. Karıştırırken dikkat edin ki yumurtalar pişmesin.
        • Unu, kakaoyu ve tuzu ekleyin. Karışımı pürüzsüz hale gelene kadar spatula ile nazikçe karıştırın.
        • Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün. Düzgün bir yüzey oluşturmak için spatula ile yayın.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin. Pişen keki fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
        • Soğuyan keki dilimleyin ve servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.
        • Çikolatalı cheesecake:

        Malzemeler:

        REKLAM

        Taban için:

        • 200g bisküvi
        • 100g tereyağı (eritilmiş)
        • Krema için:
        • 400g krem peynir
        • 200g bitter çikolata (eritilmiş)
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 3 adet yumurta
        • 1 çay bardağı süt
        • 1 çay kaşığı vanilya özütü

        Yapılışı:

        • Bisküvileri bir mutfak robotunda veya bir torba içinde döverek un haline getirin. Eritilmiş tereyağıyla birleştirin ve karışımı kek kalıbının tabanına yayın. Bir spatula ile düzgün bir şekilde bastırarak sıkıştırın. Buzdolabında dinlendirin.
        • Krema için, krem peyniri ve toz şekeri mikserle çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyerek çırpmaya devam edin. Eritilmiş çikolatayı, sütü ve vanilya özütünü ekleyin ve karışım homojen olana kadar çırpın.
        • Hazırladığınız karışımı tabanın üzerine dökün ve düzgün bir şekilde yayın.
        • Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Cheesecake'in kenarlarının hafif kızardığını gördüğünüzde fırını kapatın ve cheesecake'i fırında soğumaya bırakın.
        • Soğuyan cheesecake'i buzdolabında en az 4 saat dinlendirin veya üzerine krema, meyve sosu veya çikolata sosu gibi isteğinize göre soslar ekleyerek servis yapın.
        • Fırında sıcak çikolatalı fondan:

        Malzemeler:

        • 100g bitter çikolata
        • 100g tereyağı
        • 2 adet yumurta
        • 2 adet yumurta sarısı
        • 1/2 su bardağı toz şeker
        • 1/4 su bardağı un
        • Yağlamak için: tereyağı veya margarin
        • Unlamak için: kakao veya un

        Yapılışı:

        • Fırını 200 dereceye ısıtın. Fırın tepsisini yağlayın ve unlayın.
        • Bir tencerede tereyağını ve doğranmış bitter çikolatayı kısık ateşte eritin. Eridikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
        • Başka bir kapta yumurta, yumurta sarısı ve toz şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Eriyen çikolata karışımını yumurta karışımına yavaşça ekleyin. Karıştırırken dikkat edin ki yumurtalar pişmesin.
        • Unu ekleyin ve karışımı pürüzsüz hale gelene kadar spatula ile nazikçe karıştırın.
        • Hazırladığınız hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika bekletin, ardından pastayı kalıptan çıkarın.
        • Üzerini isteğe bağlı olarak pudra şekeri veya çilek dilimleri ile süsleyerek servis yapın.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması