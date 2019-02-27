Sağlık Bakanlığı, pastaneciler ve lokantacılarla yeni bir proje başlatıyor. Artık kebaplar, çorbalar, pastalar dahil olmak üzere tüm yiyeceklerde şeker ve tuz oranı azaltılacak.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Sağlık Bakanlığı, yarın pastanecilerle ve lokantacılarla birlikte bir protokol imzalayacak. Protokolün ana konusu tuz ve şeker olacak.

Artık vatandaşın tükettiği gıdalardaki tuz ve şeker oranı azaltılacak ve bir dizi önlemler alınacak, besinlerdeki boyutlarda küçülmeye gidilecek. Tüm yiyeceklerde şeker ve tuz oranı 4-5 gram azalacak.