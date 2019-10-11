Patates püresi tarifi, nasıl yapılır?

Patates püresi et yemeklerinin yanına garnitür olarak eklenmesinin yanında lezzetiyle de tek başına tüketilmesi tercih edilebilmektedir. İçine çok fazla yağ çekebilme özelliği lezzetini artırıcı bir özelliktir. Tabi ki dikkatli bir yağ ölçüsü de kullanmak sağlık açısından önemli.

Patates Püresi Tarifi Malzemeleri:

500 gram patates

Yarım çay bardağı krema ya da süt

4 yemek kaşığı

Tuz, karabiber

Patates Püresi Tarifi Hazırlanması: