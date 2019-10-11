Patates püresi tarifi, nasıl yapılır?

Patates püresi et yemeklerinin yanına garnitür olarak eklenmesinin yanında lezzetiyle de tek başına tüketilmesi tercih edilebilmektedir. İçine çok fazla yağ çekebilme özelliği lezzetini artırıcı bir özelliktir. Tabi ki dikkatli bir yağ ölçüsü de kullanmak sağlık açısından önemli.
Patates Püresi Tarifi Malzemeleri:
- 500 gram patates
- Yarım çay bardağı krema ya da süt
- 4 yemek kaşığı
- Tuz, karabiber
Patates Püresi Tarifi Hazırlanması:
- Patatesler bir tencerede kabuğuyla haşlanır.
- Haşlanan patatesler bir kaşık yardımıyla iyice ezilir (blender patatesleri sakızlaştırıyor o nedenle tercih edilmez).
- Bir tencerede terayağ eritilerek içerisine tu ve karabiber eklenerek karıştırılır.
- Daha sonra süt veya krema ilave edilerek sürekli karıştırılarak hazır hale getirilir.
- İstenirse içerisine kaşar peyniri, mozerella peynir, muskat rendesi ve hindistan cevizi de konulabilir.
- Afiyet olsun!
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