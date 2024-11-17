Sinema keyfinin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olmasının ötesinde, patlamış mısırın faydaları da bulunur. Doğru şekilde hazırlandığında faydalı bir besin olan patlamış mısır ile ilgili detaylar haberimizde...

PATLAMIŞ MISIRIN KALORİ VE BESİN DEĞERLERİ

Patlamış mısır kilo vermek için diyet yapanların tercih edebileceği harika bir ara öğün alternatifi olabilir. Kilo vermek istemiyorsanız bile, özellikle paketli abur cubur ürünlerle karşılaştırıldığında; bunun yerine evde kendi yaptığınız patlamış mısırı hem sağlıklı hem de lezzetli olduğu için tercih edebilirsiniz.

1 porsiyon (24 gr - yaklaşık orta boy bir kase) patlamış mısır 93 kaloridir; 1 gr yağ, 78 mg potasyum, 18 gr karbonhidrat, 3.1 gr protein, 3.5 gr lif içerir. Her porsiyon 14,5 gr net karbonhidrat içerir ve bu da çoğu paketli hazır abur cuburların kalori ve karbonhidrat değerlerine kıyasla çok daha düşüktür. REKLAM PATLAMIŞ MISIR YEMENİN FAYDALARI NELERDİR? - Yağsız ve tuzsuz yapıldığında, patlamış mısır B ve E vitaminleri açısından zengin bir kaynak haline gelir.

- Tuz ve yağ içeriği arttıkça besin değeri düşer, bu nedenle sağlık için tercih edilen seçenekler yağsız ve tuzsuz olanlardır. - Patlamış mısır, kötü kolesterolle savaşıp kalp sağlığını koruyabilir. İçeriğindeki lifler sayesinde kan şekerini düzenleyip insülin dengesini sağlar, yani diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Mısırın tarihteki enteresan yolculuğu: Patlamış mısırı ilk kim buldu? Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni ANTİOKSİDANLAR İÇERİR Patlamış mısır polifenol adı verilen antioksidanlar içerir. Antioksidanlar vücutta oksidatif stres ve ilişkili hücre hasarıyla savaşmaya yardımcı olan doğal olarak oluşan bileşiklerdir.

Patlamış mısır özellikle ferulik asit adı verilen bir antioksidan açısından oldukça zengindir. Hayvanlar ve test tüpleri üzerinde yapılan ön çalışmalar, ferulik asidin sindirim sağlığını korumaya ve iltihaplı bağırsak hastalığı (IBD), Alzheimer hastalığı ve diyabet gibi rahatsızlıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğunu buldu. REKLAM İYİ BİR LİF KAYNAĞI Diğer tam tahıllar gibi patlamış mısır da iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Patlamış mısırdaki ana lif türü çözünmeyen lif olarak adlandırılır. Çözünmeyen lif sindirim sırasında parçalanmaz. Bunun yerine, sindirim kanalından geçen içeriklere hacim kazandırır ve vücuttan geçişlerini hızlandırmaya yardımcı olur, bu da düzenli bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olur.

PAKETLENMİŞ PATLAMIŞ MISIRLAR Çoğu mikrodalga poşeti, çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilen perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasalla kaplıdır. Bunlar arasında DEHB, düşük doğum ağırlığı ve tiroid sorunları sayılabilir. Mikrodalga patlamış mısır, yapay tereyağı aromasında bulunan bir kimyasal olan diasetil de içerebilir. Birçok mikrodalga patlamış mısır markası hidrojenize yağlar kullanılarak üretilmektedir ve bu yağlar hala zararlı kısmi hidrojenize yağlar veya trans yağlar içerebilir.