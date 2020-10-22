Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer Tarifler
ABONE OL

Patlıcanlı Börek tarifi, nasıl yapılır? Patlıcanlı Börek malzemeleri nelerdir?

Türk mutfağının en çok tüketilen yemeklerin başında kuşkusuz börek geliyor. Biz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz patlıcanlı börek tarifini haberimizde derledik...

Patlıcanlı Börek tarifi, nasıl yapılır? Patlıcanlı Börek malzemeleri nelerdir?

Bildiğimiz böreklerden farklı yumuşak ve leziz patlıcanlı börek tarifini paylaşıyorum. Közlenmiş patlıcan ve leziz iç harcı ile hazırladığımız patlıcanlı börek tarifini denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Aileniz ve sevdiklerinizle tüketeceğiniz bu muhteşem patlıcanlı börek yiyenlerden tam not alacaktır.

Patlıcanlı Börek Malzemeler:

1 kilo yufka

Yufkaları ıslatmak için harç malzemeleri;
2 yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 fincan sıvıyağ
1 çay bardağı su
İç harcı için;
1 kilo minik doğranmış patlıcan
1 adet minik doğranmış kuru soğan
8-10 adet minik doğranmış biber
4 adet domates
4 diş sarımsak
Sıvıyağ
1 tatlı kaşığı kırımızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz

Patlıcanlı Börek Yapılışı:

İlk olarak börek içimizi hazırlayalım.
Sırasıyla patlıcan, soğan, domates ve sarımsak bir güzel kavrulur.
Ocaktan almadan baharatları Atılarak tekrar karıştırılır.
Daha sonra yufkaları ıslatmak için gereken malzemeler çırpılır.
Hazır yufkamız tezgâha serilir.
Üzerine yufkayı ıslatmak için hazırladığımız karışım dökülür ve yayılır.
Daha sonra diğer yufka alınır.
İlk yaptığımız yufkanın üzerine serilir.
Bu yufkanın üstü ıslatılmaz.
Yufka 8 parçaya kesilir.
Her parçanın kenar kısımlarına hazırladığımız börek içi harcından yerleştirilir.
Kalın rulo şeklinde sarılır.
Tüm sarılan börekler fırın tepsisine dizilir.
En son üzerlerine ayırdığımız ıslatmakta kullandığımız harçtan gezdirilir.
Önceden ısıtılmış 190 derece fanlı fırında alt, üst nar gibi kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız buzdolabında bir süre bekletin.
Yufkaların taze olmasına dikkat edin.
Dolgun kıvamlı börek istiyorsanız yoğurtlu veya beşamelli sos kullanın.
Pişirme süresi de önemli.
Fırın pişirme süreleri herkesin farklı olacağından böreklerinizin yanmaması için ara sıra kontrol edin.
Böreğiniz piştikten sonra 15-20 dakika bekleyin öyle servis edin.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Patlıcanlı Pilav Tarifi, Patlıcanlı Pilav Nasıl Yapılır?
YEMEK YAPMAPatlıcanlı Pilav Tarifi, Nasıl Yapılır?
Patatesli Tepsi Börek tarifi, nasıl yapılır? Patatesli Tepsi Börek malzemeleri nelerdir?
YEMEK YAPMAPatatesli Tepsi Börek tarifi nedir?
Pastane usulü ıslak kek tarifi... Pastane usulü ıslak kek nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAPastane usulü ıslak kek nasıl yapılır?
Orman kebabı tarifi, nasıl yapılır? Orman kebabı malzemeleri
YEMEK YAPMAOrman kebabı nasıl yapılır?
Nefis yemek tarifleri: Ezogelin çorbası tarifi, nasıl yapılıyor?
YEMEK YAPMAEzogelin çorbası nasıl yapılır?
Kara lahana çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kara lahana çorbası için gerekli malzemeler
YEMEK YAPMAKara lahana çorbası tarifi
Rus salatası tarifi, Rus salatası nasıl yapılır?
YEMEK YAPMARus Salatası tarifi
Acılı tavuk kavurma tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAMuhteşem lezzet acılı tavuk kavurma için pratik ...
Kabak salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKabak salatası yapılışı ve malzemeleri
Patlıcan kebabı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEnfes tarif patlıcan kebabı için püf noktalar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X