Bildiğimiz böreklerden farklı yumuşak ve leziz patlıcanlı börek tarifini paylaşıyorum. Közlenmiş patlıcan ve leziz iç harcı ile hazırladığımız patlıcanlı börek tarifini denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Aileniz ve sevdiklerinizle tüketeceğiniz bu muhteşem patlıcanlı börek yiyenlerden tam not alacaktır.

Patlıcanlı Börek Malzemeler:

1 kilo yufka

Yufkaları ıslatmak için harç malzemeleri;

2 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 fincan sıvıyağ

1 çay bardağı su

İç harcı için;

1 kilo minik doğranmış patlıcan

1 adet minik doğranmış kuru soğan

8-10 adet minik doğranmış biber

4 adet domates

4 diş sarımsak

Sıvıyağ

1 tatlı kaşığı kırımızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Patlıcanlı Börek Yapılışı:

İlk olarak börek içimizi hazırlayalım.

Sırasıyla patlıcan, soğan, domates ve sarımsak bir güzel kavrulur.

Ocaktan almadan baharatları Atılarak tekrar karıştırılır.

Daha sonra yufkaları ıslatmak için gereken malzemeler çırpılır.

Hazır yufkamız tezgâha serilir.

Üzerine yufkayı ıslatmak için hazırladığımız karışım dökülür ve yayılır.

Daha sonra diğer yufka alınır.

İlk yaptığımız yufkanın üzerine serilir.

Bu yufkanın üstü ıslatılmaz.

Yufka 8 parçaya kesilir.

Her parçanın kenar kısımlarına hazırladığımız börek içi harcından yerleştirilir.

Kalın rulo şeklinde sarılır.

Tüm sarılan börekler fırın tepsisine dizilir.

En son üzerlerine ayırdığımız ıslatmakta kullandığımız harçtan gezdirilir.

Önceden ısıtılmış 190 derece fanlı fırında alt, üst nar gibi kızarana kadar pişirilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız buzdolabında bir süre bekletin.

Yufkaların taze olmasına dikkat edin.

Dolgun kıvamlı börek istiyorsanız yoğurtlu veya beşamelli sos kullanın.

Pişirme süresi de önemli.

Fırın pişirme süreleri herkesin farklı olacağından böreklerinizin yanmaması için ara sıra kontrol edin.

Böreğiniz piştikten sonra 15-20 dakika bekleyin öyle servis edin.