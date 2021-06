"HEM PARİS'TE HEM DE NEW YORK'TA OLAMAM"

Fenomen dizinin yanı sıra 'The Devil Wears Prada' ve 'Younger' isimli yapımların da kostüm tasarımcısı olan iki Emmy ödülü sahibi Patricia Field, 'Emily in Paris' projesi yüzünden 'Sex and the City'de yer almayacağını açıkladı.

Field, "Paris'te 'Emily in Paris' için çalışırken aynı anda New York'ta çekilen 'Sex and the City' projesinde yer alamam" diye konuştu.