Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum

"BAZI TALEPLERDE BULUNDUM"



Ünlü aktör, konuyla ilgili, "Başlarken yaptığımız konuşmalarda Terry'e, 'Tamam, eğer rolü üstleneceksem, işte yapmak istemediğim şeyler...' dedim ve bir listem vardı.



Bu listede ne olduğunu açıklayan Patrick Stewart, "Bu listede geleneksel bir üniforma giymek ya da sürekli, ortada bir sebep yokken 'İleri' veya 'hallet' demek istemedim" şeklinde konuştu.