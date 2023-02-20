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Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum

'Uzay Yolu' (Star Trek) oyuncusu Patrick Stewart, 'Jean-Luc Picard' rolünü tekrar üstlenmeden önce bazı taleplerde bulunduğunu dile getirdi

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  • Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum - Magazin haberleri

    Patrick Stewart, üçüncü ve son sezonuyla geri dönen spin-off dizisi 'Picard'da ünlü karakteri 'Jean-Luc Picard'ı yeniden canlandırıyordu.

    Ancak Picard'ın ikinci sezonunda dizi sorumlusu Terry Matalas'ın, Stewart'ın kendi karakteriyle ilgili isteklerini görmezden gelmesinden sonra ünlü oyuncunun karaktere veda etmeye hazır olduğu belirtildi.
  • Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum - Magazin haberleri

    "BAZI TALEPLERDE BULUNDUM"

    Ünlü aktör, konuyla ilgili, "Başlarken yaptığımız konuşmalarda Terry'e, 'Tamam, eğer rolü üstleneceksem, işte yapmak istemediğim şeyler...' dedim ve bir listem vardı.

    Bu listede ne olduğunu açıklayan Patrick Stewart, "Bu listede geleneksel bir üniforma giymek ya da sürekli, ortada bir sebep yokken 'İleri' veya 'hallet' demek istemedim" şeklinde konuştu.
  • Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum - Magazin haberleri

    "OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ ÇIKARDILAR"

    Ünlü oyuncu, 'Picard'ın kayıp 'Dr. Beverly Crusher'dan bir mesaj aldıktan sonra dedektif moduna geçmesi fikrinin kendisine çok fazla kapı açtığını söyledi.

    Stewart, "Picard'ı daha önce hiç böyle görmemiştik" dedikten sonra dizinin yazarlarından da bahsederek, "Olağanüstü bir iş çıkardıklarını söylemeliyim" diye sözlerine ekledi.
  • Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum - Magazin haberleri

    Stewart, daha önce kendisinin canlandırdığı popüler 'Uzay Yolu' karakterine odaklanan bir film ihtimaliyle ilgili sorulan soruya doğrudan cevap vererek, "Evet" demişti.

    Fotoğraflar: AP

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