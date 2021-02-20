Payitaht "Abdülhamid" dizisi 138. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 139. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 139. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahviller üzerinden oynanan oyun, Abdülhamid’i ve devleti zor durumda bırakır. Abdülhamid, sarayın içinde başka bir hain olduğundan şüphelenmektedir. Mithras örgütünün peşinde olan Eşref Aziz öğrendiği yeni bir bilgi ile düşmana büyük bir baskın gerçekleştirir. Saliha Emsal’i zindandan kurtarmaya çalışırken, Fatma da tuzağı kuranı bulma peşindedir. Naime, babasının gözünde kendini aklamak için Fatma’yı ateşe atar. Aliye ise aldığı onca tedbire rağmen sonunda yakayı ele verir.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 140. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 140. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...