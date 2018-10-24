Payitaht "Abdülhamid" dizisi 58. yeni bölümüyle Cuma akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Cuma günü yayınlanacak olan Payitaht "Abdülhamid" dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Payitaht "Abdülhamid" dizisinin oyuncuları kimler? İşte Payitaht "Abdülhamid" dizisi oyuncuları ve 58. yeni bölüme dair detaylar...

PAYİTAHT ''ABDÜLHAMİD'' 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Halil Halid ateş çemberinden nasıl kurtulacaktır? Seniha’nın uykularını kaçıran, Mahmut’un Avrupa’dan gelecek gizemli misafiri kimdir?

PAYİTAHT ''ABDÜLHAMİD'' SON BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid Osmanlı’yı bölmek üzere yapılacak Reval toplantısını engellemek için sefaretlere telefon izni verir. Fuat ve Şivenaz ise Abdülhamid’in yaptığı tertibi bozmaya çalışırlar. Bu esnada Abdülhamid Fuat’ın sadakatini sınamaktadır.

Halil Halid’le Zeynep’in yolları tekrar keşişir. Zeynep Halil Halid’in kendini kaçırdığını zanneder. Kardeşinin intikamının ateşiyle yanan Garo, adamlarıyla, Halil Halid’i kıstırıp etrafını sarar. Halil Halid ateş çemberinden nasıl kurtulacaktır?

Şivenaz Naime’yi fikirleriyle zehirlerken, Bidar son derece rahatsızdır. Anne kız arasında tartışma yaşanırken, Bidar’ın kaza sırasında kaybolan broşu Şivenaz’ın odasından çıkar. Şivenaz’ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mıdır?

Seniha’nın uykularını kaçıran, Mahmut’un Avrupa’dan gelecek gizemli misafiri kimdir?

Abdülhamid’in verdiği telefon imtiyazı işe yarayacak mı ve hain bulunabilecek midir?

Payitaht ''Abdülhamit'' 58. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

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