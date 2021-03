Gürkan Uygun

HALİL HALİD

Ekranların güçlü oyuncularından Gürkan Uygun, Payitaht’a kahramanlığı ile nam salmış “Halil Halid” karakteri olarak girdi. Sözünü Kadıdan bile sakınmayan, Allah’a inancıyla ve bir tek boyun eğdiği Abdülhamid’e sadakatiyle, Sultanın dünyanın her noktasına uzattığı eli olarak ekrana gelecek. Yerin kulağı, Abdülhamid’in sesi olacak olan Halil Halid, tüm bunların dışında her şeye ve herkese tahammülsüzdür. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve herkesin dilinden konuşmayı iyi bilir. Her türlü ortama girer, çıkar. Nerede bir haksızlık görse müdahil olur, sessiz kalamaz. Yumrukları da, belinde taşıdığı bıçağı kadar ölümcüldür. Bileğini büken, sözünü çiğneyen adam yoktur… Bir tek Zeynep… Tahammül sınırlarını aşar, Halil Halid’i verdiği sözden geri koyar, koyu bir aşka atar…