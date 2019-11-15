Hercai konusu ve nerede çekiliyor?

Cuma akşamlarının sevilen dizsi Payitaht Abdülhamid'in konusu ve nerede çekildiği diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu ve çekildiği yerler...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

Büyük Savaş, Payitaht İçin Payitaht'ta!



Payitaht Abdülhamid; Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihin en çok merak edilen, en çok tartışılan ve dünyanın manipülasyon hamleleriyle gözünü Osmanlı topraklarına diktiği dönemde tahta çıkarak, 33 yıl gücü ve zekasıyla İmparatorluğu var gücüyle ayakta tutan Sultan Abdülhamid Han’ın son 13 yıllık Padişahlık Dönemini, ES Film imzasıyla TRT ekranlarına taşıyor. Proje Tasarımı Osman Bodur’a ait ve senaryosunu yine Osman Bodur ve Uğur Uzunok’un üstlendiği “Payitaht - Abdülhamid”, II. Abdülhamid Han'ın bu son 13 yıllık döneminde meydana gelen olaylar çerçevesinde Batılı devletler “yeni yüzyılı” kendileri için dizayn etmeyi arzularken, karşılarına dikilen yürekli adamın hikâyesini seyirciye aktarıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NEREDE ÇEKİLİYOR?

Payitaht Abdülhamid dizisi İzmit’te yer alan Seka Film Platosu içerisinde çekiliyor. Ayrıca Yalova ve İstanbul'da tarihi mekanlarda çekimleri devam ediyor.