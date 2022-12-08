Kaya, yanından ayırmadığı 'Gülüm'ü ya çantasında ya da pazar arabasında taşıyıp alışverişe gidiyor.

Şimdi çok şükür, ayaklarında hiçbir sıkıntı kalmadı. Benim yavrum gibi oldu, her an yanımda. Gece yatağımda, gündüz her yere, marketlere bile birlikte gideriz" dedi.

"BALIKÇILAR ÇOK SEVDİ"

Çarşı ve pazar esnafının kediye ilgi gösterdiğini anlatan Kaya, "Çarşıda ne kadar dükkan varsa herkes yavrumu tanır. Yorulduğu zaman çantamda veya pazar arabasında taşıyorum. Balıkçılar, balık vermek istiyor ama yemiyor. Yemeğini elimden yiyor. Balığı pişirip, kılçıklarını ayıklayıp, veriyorum. Herkes onu seviyor. Bilhassa çocuk görünce sevmelerini istiyorum. Anne-babaları yanlarındaysa çocuklarına hayvan sevgisi aşılamalarını söylüyorum" diye konuştu.

Kediye ilgi gösteren esnaf Nermin Bayraktar da "Bugün pazarda farklı bir müşterimiz var. 'Gülüm' burada seviliyor. Böyle gezmesi güzel bir şey. Kedileri, köpekleri seviyoruz" dedi.