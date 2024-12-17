Pazaryeri'ne 8 milyonluk hibe desteği

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 4 milyon değerinde 1 adet iş makinası ve 4 milyon lirada şartlı bağış olmak üzere toplam 8 milyon TL değerinde hibe desteği alındığını açıkladı.

İlçenin gelişimi için önemli bir adım olan hibeyle hem çevre projelerinin hızlanacağını hem de belediyenin hizmet kapasitesinin artacağını vurgulayan Başkan Tekin, şunları söyledi: