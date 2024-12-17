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        Bakanlıktan Pazaryeri'ne 8 milyon TL hibe desteği

        Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ilçelerine 8 milyon TL değerinde hibe desteği sağlandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:44
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        Pazaryeri'ne 8 milyonluk hibe desteği
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        Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 4 milyon değerinde 1 adet iş makinası ve 4 milyon lirada şartlı bağış olmak üzere toplam 8 milyon TL değerinde hibe desteği alındığını açıkladı.

        İlçenin gelişimi için önemli bir adım olan hibeyle hem çevre projelerinin hızlanacağını hem de belediyenin hizmet kapasitesinin artacağını vurgulayan Başkan Tekin, şunları söyledi:

        "İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekilimiz Halil Eldemir, Murat Kurum Bakanımız ile yapmış oldukları görüşmede ilçemize destek oldular. Bu destek, Pazaryeri'mizin geleceği için çok değerli bir katkı. Çevre ve şehircilik alanında yapacağımız projelerle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yeterli mi tabi ki değil. Güzel ilçemiz daha fazlasını hak ediyor. İşte bizde halkımızın desteği ile daha fazlası için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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