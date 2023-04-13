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Pedro Pascal sahne adını neden değiştirdiğini açıkladı

Pedro Pascal, Hollywood'da tanınan bir isim haline gelse de kariyerinin ilk yıllarında başka bir adla anılıyordu. Ünlü aktör, bunun sebebiyle ilgili açıklamalarda bulundu

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  • Pedro Pascal sahne adını neden değiştirdiğini açıkladı - Magazin haberleri

    Șili asıllı ABD'li oyuncu Pedro Pascal, 'The Last of Us ve Star Wars' spin-off'u 'The Mandalorian'daki son rolleriyle dünya çapında üne kavuşmadan yıllar önce doğum adı olan 'Pedro Balmaceda'yla televizyonda küçük rollerde yer alıyordu.
  • Pedro Pascal sahne adını neden değiştirdiğini açıkladı - Magazin haberleri

    "ÇOK YORUCUYDU"

    48 yaşındaki oyuncu, yeni verdiği röportajda 2000'de, kendisi 24 yaşındayken annesinin aniden intihar etmesinden sonra, onun anısını yaşatmak için meslek hayatında annesinin kızlık soyadı olan Pascal'ı kullanmaya karar verdiğini açıkladı.

    Pedro Pascal, daha önce bunun sebebini, "ABD'liler 'Balmaceda'yı telaffuz etmekte çok zorlandıkları için... Çok yorucuydu" şeklinde ifade etmişti.
  • Pedro Pascal sahne adını neden değiştirdiğini açıkladı - Magazin haberleri

    "ALDIĞIM GÜNDELİĞİ ONA VERDİĞİM ZAMANLAR OLDU"

    Pedro Pascal'ın yakın arkadaşı olan oyuncu Sarah Paulson da röportajın bir bölümünde, annesinin ölümünün ardından New York'a döndükten sonra aktörün rol bulmakta yaşadığı zorluklardan bahsetti.

    'American Horror Story'nin yıldız oyuncusu, "Bunu kamuoyuyla paylaşmıştı ama çalıştığım bir işten aldığım gündeliği karnını doyurabilmesi için ona verdiğim zamanlar oldu" dedi.
  • Pedro Pascal sahne adını neden değiştirdiğini açıkladı - Magazin haberleri

    'OBERYN MARTELL' ROLÜYLE BAŞARI YAKALAMIŞTI

    Pedro Pascal, çıkış yaptığı rolünü 2014'te, 'Game of Thrones'ta 'Oberyn Martell'i canlandırarak almış ve daha sonra sürekli bir başarı yakalamıştı.

    Pedro Pascal, son olarak 'The Mandalorian' dizisinin üçüncü sezonunda baş karakter olarak geri dönmüştü.

    Fotoğraflar: AP
  • Pedro Pascal sahne adını neden değiştirdiğini açıkladı - Magazin haberleri

    Pedro Pascal

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