"ALDIĞIM GÜNDELİĞİ ONA VERDİĞİM ZAMANLAR OLDU"



Pedro Pascal'ın yakın arkadaşı olan oyuncu Sarah Paulson da röportajın bir bölümünde, annesinin ölümünün ardından New York'a döndükten sonra aktörün rol bulmakta yaşadığı zorluklardan bahsetti.



'American Horror Story'nin yıldız oyuncusu, "Bunu kamuoyuyla paylaşmıştı ama çalıştığım bir işten aldığım gündeliği karnını doyurabilmesi için ona verdiğim zamanlar oldu" dedi.