Pegasus Avrupa ve Balkanlara indirimli bilet kampanyası başlattı! Fiyatlar 5 eurodan başlıyor
Pegasus, Avrupa ve Balkanlara 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla indirim kampanyası başlattı. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada toplamda 185 uçuş gerçekleştirilecek ve kampanya yarın sona erecek. İşte, detaylar...
Pegasus, Avrupa ve Balkanlara düzenlediği indirimli bilet kampanyası dâhilinde biletleri 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunudu. 150 bin koltuk ayrılan kampanyada toplamda 185 uçuş indirimli bir şekilde düzenlenecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası...
PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus'un Avrupa ve Balkanlar kampanyası 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
Kampanyadan bilet alan yolcular 6 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.