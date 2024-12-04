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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'tan Avrupa ve Balkanlar kampanyası detayları, geçerlilik süresi, uçuş seferleri, bilet fiyatları

        Pegasus Avrupa ve Balkanlara indirimli bilet kampanyası başlattı! Fiyatlar 5 eurodan başlıyor

        Pegasus, Avrupa ve Balkanlara 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla indirim kampanyası başlattı. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada toplamda 185 uçuş gerçekleştirilecek ve kampanya yarın sona erecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:32
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        Pegasus, Avrupa ve Balkanlara düzenlediği indirimli bilet kampanyası dâhilinde biletleri 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunudu. 150 bin koltuk ayrılan kampanyada toplamda 185 uçuş indirimli bir şekilde düzenlenecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası...

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        PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Pegasus'un Avrupa ve Balkanlar kampanyası 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.

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        SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?

        Kampanyadan bilet alan yolcular 6 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.

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        PEGASUS KAMPANYA UÇUŞ SEFERLERİ

        Pegasus kampanyası dahilinde 185 uçuş indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Uçuş seferlerini görmek için hava yolu şirketinin sitesine bakabilirsiniz.

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