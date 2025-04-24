Pegasus'tan tavan fiyat açıklaması

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da gerçekleşen deprem nedeniyle Cuma gününe kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatımızı 1750 TL, 30 Nisan’a kadar olan seferlerimizde ise tavan bilet fiyatımızı 2850 TL olarak sabitledik. Seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz için bilet işlemlerinde ilave haklar sunuyoruz. 25 Mart 2025 Cuma gününe sonuna kadar İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimizin, ücretsiz açığa alma işlemleri yapılabilir veya bir hafta içinde ücretsiz değişiklik yapabilir" ifadelerine yer verildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.