Pegasus uçağında panik

Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye indi.

Üç saat havada kalan ve defalarca türbülansa yakalanan uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Bu sırada fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin denildiği ileri sürüldü.