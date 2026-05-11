Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma" | Dış Haberler

        İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine dair açıklama

        İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin, "Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 22:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine dair açıklama

        Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

        Trump’ın Çin ziyaretine ilişkin, “Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma. Önce Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin alfabesini öğren.” ifadelerini kullanan Velayeti, Trump’ın, “Pentagon’un asker kayıpları ile ilgili ortaya koyduğu yalanlara inanarak” üstü kapalı şekilde İran’ı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

        "Savaşta ABD’yi mağlup ettiklerini" savunan Velayeti, ABD’nin, diplomatik süreçte galip gelmeyi düşünmemesini istedi.​​​​​​​

        *Fotoğraf: İHA/TAHRAN-EPA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rehin alınan taksicinin cesur müdahalesi kamerada

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kız arkadaşı Gülbahar Y.'yi (36) kaçırdığı öne sürülen, silah zoruyla şoförünü tehdit ettiği taksiyle kent merkezine gelen Semih Ç. (31) operasyonla yakalandı. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın (58) operasyon sırasında Semih Ç.'nin pompalı tüfeğini almaya çalıştığı anlar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"