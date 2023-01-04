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Pele, son yolculuğuna uğurlandı

82 yaşında yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele, Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı

Pele, son yolculuğuna uğurlandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık’ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlandı. 19 yıl formasını giydiği Santos kulübüne ait stadyumunda, Pele’nin naaşı halkın ziyareti için 24 saat açık kaldı. Efsane futbolcunun sevenleri stadyuma akın ederken, bu akşam itfaiye aracının üzerine konulan Pele’nin cenazesi ilk olarak annesinin evine götürüldü.

Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.

Lula da katıldı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, futbol efsanesi Pele için Santos kentindeki Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Eşiyle geldiği stadyumda Pele'nin ailesine başsağlığı dileyen Lula, Pele'ye saygı duruşunda bulunmasının ardından stattan ayrıldı.

Santos kulübünden yapılan açıklamada, dünden bu yana Pele'nin cenazesinin 230 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

Stadyumdaki törenin tamamlandığı ve Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde Santos caddelerinden geçerek mezarlığa götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya basınındaki haberlerde, Pele'nin Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında, aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

- Başarı dolu Santos yılları

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.

"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.

Pele, 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

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