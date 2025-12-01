Pelikan 'Suzi' balıkçı barınağının müdavimi oldu

İstiklal Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından konan pelikana, 50 yaşındaki balıkçı Tekin Uçar yardım eli uzattı.

Uçar, göç eden sürüden ayrıldığı tahmin edilen pelikana 'Suzi' adını verip balık ikram etti.

Teknesinde vakit geçirdiği Uçar'ın yoldaşı olan pelikanı diğer balıkçılar da beslemeye başladı.

Akdeniz'e açılan balıkçıların dönüş yolunu gözleyen kuş, barınağın müdavimi haline geldi.

"ONA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Tekin Uçar, Suzi'yi balıkçı barınağının maskotu olarak gördüklerini söyledi.

Bazı dönemler istirahate çekilen pelikanın 2 ay önce dönmesiyle mutluluk yaşadığını dile getiren Uçar, "Pelikan arada gidiyor ama sonra geri geliyor. Birkaç ay sonra belki buradan gidecek. Biz de ona gözümüz gibi bakıyoruz. O Allah'ın yarattığı sessiz kullardan biri. Kendisini seviyoruz ve besliyoruz" dedi.

REKLAM

Uçar, pelikanı kucağına alıp sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı sabahlar beni bekliyor ve yanıma geliyor. Ağları seçerken benden balık alıp yiyor. Bazen de kucağıma alıyorum. Balık yedikten sonra biraz geziyor, sonra geri geliyor. O buranın maskotu. Herkes çağırıyor, seviyor ve balık veriyor. Evladımız gibi oldu, alıştık kendisine. O bize yaklaşıyor, biz de onu seviyoruz."