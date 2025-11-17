Pelin Akil: Böyle şeyleri konuşmamamız lazım

Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016'da evlenmiş, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Altan ile Akil, geçtiğimiz aylarda 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Pelin Akil, katıldığı bir etkinlikte boşanma haberleriyle ilgili soruları yanıtladı. Muhabirlerin, "Ayrılmadan önce sürekli 'boşandı, boşanacak' haberleri çıkıyordu. Şimdi ise 'resmiyette boşanmadı" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, soruya; "Artık bunları hiç konuşmuyorum. Zaten bugün de böyle şeyleri konuşmamamız lâzım" diyerek cevap verdi.