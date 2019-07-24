Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Pelin Akil, 3 aylık olan bebeklerini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Akil, paylaşımına "Çok aşk, çok..." notunu düştü. Akil' in paylaşımı takipçilerinden "Maşallah" yorumu alırken çok sayıda beğeni geldi.

"KIZIM İLK KEZ ANNEANNESİNE 'ANNE' DEDİ"

Geçtiğimiz günlerde de kızı Lina'nın anne dediği anları takipçileriyle bir video ile paylaşan Akil, "Kurban olurum... Story'de kalmasın istedim. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti. 3 ay önce bugün de ağzım kulaklarımda ve her an gözlerim doluydu. Şu anda da öyle... Çok şükür, bin şükür sizi bana verene... Lina kızım ilk kez anneannesine 'Anne' dedi ve bu kayıtlara geçti... Alin’im sıra sende... Kulaklarımdan sesiniz hiç eksik olmasın. Sizi canımdan çok seviyorum. Güzel anneanne tabi seni de..." notunu düşmüştü.