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Haberler Magazin Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı - Magazin haberleri
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Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı

2018'de İtalya'da nikah masasına oturan ve Rafael adında bir oğulları bulunan oyuncu ve tarihçi Pelin Batu ile kalp damar cerrahı Macit Bitargil'in 4 yıllık evliliği sona erdi. Mahkeme, Batu ile Bitargil’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti

Pelin Batu ile Macit Bitargil boşandı - Magazin haberleri
Boşandılar
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İHA

Oyuncu Pelin Batu, psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla çekişmeli olarak dava açtığı eşi Macit Bitargil’den anlaşmalı olarak boşandı. Çocuk konusunda ortak velayet kararı veren mahkeme, Bitargil’in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Eski Roma Büyükelçisi merhum diplomat İnal Batu’nun kızı oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlenmişti ve evliliklerinden 1 çocuk dünyaya gelmişti.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde basına kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme, Batu ile Bitargil’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına hükmetti.

Mahkeme, çiftin sunduğu protokole göre çocuğun velayetini ‘ortak velayet’ olarak düzenledi ve protokol gereği Macit Bitargil’in çocuğuna aylık 2 bin lira nafaka ile okul masraflarını karşılamasına karar verdi.

Pelin Batu da duruşma öncesi Macit Bitargil ile yaptığı açıklamada ise, "Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük." şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: İHA, DHA

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