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Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Perihan Karahan son olarak estetik açıklamasıyla gündeme gelmişti. İki çocuk annesi ünlü oyuncu yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saç rengini değiştiren Pelin Karahan, ışıltılı bluzuyla beğeni topladı.

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  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

    Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik süren Pelin Karahan özel hayatının yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

    Pelin Karahan; Aslı Enver, Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci ile başrolü paylaştığı Kavak Yelleri dizisi ile adından söz ettirdi.
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

    Muhteşem Yüzyıl, Kıbrıs: Zafere Doğru, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve Mavi Kelebekler gibi yapımlarda ekran karşısına geçen Karahan son olarak estetik açıklamasıyla gündeme gelmişti. 
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

    Saç rengini değiştiren Karahan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

    Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan'ın ywni imajı ve beğeni toplayan Instagram paylaşımları...
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!
  • Pelin Karahan imajını değiştirdi! Ünlü oyuncu ışıltılı büstiyerli pozuyla beğeni topladı!

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