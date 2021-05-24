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Pembe-mor elmas dudak uçuklatan fiyata satıldı

Hong Kong'da bir müzayedede satışa çıkarılan mor-pembe renkli elmas, 29.3 milyon dolar (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu

Pembe-mor elmas dudak uçuklatan fiyata satıldı
İHA

Hong Kong’da Christie's Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan Sakura adlı elmas 29.3 milyon dolar (yaklaşık 246 milyon lira) fiyata alıcı buldu.

İHA'nın haberine göre mor-pembe renk kombinasyonu nedeniyle nadir bulunan 15.81 karatlık elmasa en yüksek teklifi müzayedeye telefonla katılan bir alıcının verdiği öğrenildi.

ADINI JAPON KİRAZ ÇİÇEKLERİNDEN ALIYOR

Japonya'da baharın başında açan ve her yıl çok kısa bir süre görülebilen kiraz çiçeklerinden adını alan elmas, geçen yıl Cenevre'de 27 milyon dolara satılan (yaklaşık 227 milyon lira) 14.8 karatlık The Spirit of the Rose isimli mor-pembe elmasın rekorunu kırmış oldu.

Buna rağmen, şimdiye dek satılan en pahalı elmas unvanı 2017'de Hong Kong'da 71.2 milyon dolara (yaklaşık 600 milyon lira) satılan CTF Pink Star elmasın elinde kaldı.

Müzayedede satışa sunulan bir diğer parça Sweet Heart ise 6.5 milyon dolara (yaklaşık 53 milyon milyon lira) yeni sahibinin oldu.

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