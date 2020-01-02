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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.