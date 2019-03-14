İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise haber verdi. Polis, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede cansız bedenin üzerinden Battal Özcan adına kimlik çıktı. Özcan'ın hakkında üç gün önce kayıp ilanı verildiği bilgisi üzerine olay yerine yakınları çağırıldı.

Yakınları, Özcan'ın cansız bedenini teşhis etti. Özcan'ın cansız bedeni Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.