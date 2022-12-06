Pendik'te metruk iki villada yangın

BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. DHA'nın haberine göre; itfaiyenin söndürme çalışması sırasında binanın çatısında çökme meydana geldi. Yangından dolayı endişelenen bazı vatandaşlar ise sokağa çıktı.