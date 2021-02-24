Pendik'te tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'taki ikamet ettikleri evde aralarında çıkan tartışmada eşi Hanife Y.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli Erol Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Erol Y., nöbetçi savcılığa çıkarıldı.
Savcılık, şüpheli Erol Y.'yi ifadesinin alınmasının ardından "kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Erol Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.
YORUMLAR