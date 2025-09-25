Pendikspor: 4 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor, evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. Jonson Clarke-Harris (p), Yiğit Fidan, Hüseyin Maldar ve Ahmet Karademir'in golleriyle farklı kazanan Pendikspor, puanını 14'e yükseltti. Sakaryaspor'un tecrübeli oyuncularından Caner Erkin, 76. dakikada takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atarak kırmızı kart gördü. Sakaryaspor haftayı 8 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Pendikspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19'da penaltıdan Jonson Clarke-Harris, 53'te Yiğit Fidan, 59'da Hüseyin Maldar ve 90+1. dakikada Ahmet Kandemir atarken, konuk ekibin tek golünü ise 31. dakikada penaltıdan Gael Kakuta kaydetti.
Yeşil Siyahlılar'ın tecrübeli oyuncularından Caner Erkin, 76. dakikada takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 14'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 8 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sakaryaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.